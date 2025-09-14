Malatya-Sivas karayolunda trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Malatya'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci bir akza meydana geldi.
Saat 20.00 sıralarında Malatya- Sivas Karayolu Topsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.G.'nin kullandığı 44 AEM 150 plakalı otomobil kavşakta B.D.A.'nın kullandığı 34 RT 4853 plakalı otomobille çarpıştı.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Kazada sürücülerle birlikte 44 AEM 150 plakalı otomobilde bulunan Y.G. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
