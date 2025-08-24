Malatya-Ankara yolunda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yalçınkaya (64) yönetimindeki 06 VM 371 plakalı otomobil, Aslı Cengiz (24) idaresindeki 44 ADS 240 plakalı otomobille Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucunda, çarpışma sonucu ağır yaralanan Gülten Gülbaş’ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet Yalçınkaya ve Aslı Cengiz ile birlikte Yaren Polen Gülbaş (24) ve Emine Çelik (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının sağlık ekiplerince yakından takip edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluların tespitine yönelik incelemelerini sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.