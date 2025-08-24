Malatya-Ankara yolunda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya-Ankara yolunda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yalçınkaya (64) yönetimindeki 06 VM 371 plakalı otomobil, Aslı Cengiz (24) idaresindeki 44 ADS 240 plakalı otomobille Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucunda, çarpışma sonucu ağır yaralanan Gülten Gülbaş’ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

malatya.jpg

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet Yalçınkaya ve Aslı Cengiz ile birlikte Yaren Polen Gülbaş (24) ve Emine Çelik (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının sağlık ekiplerince yakından takip edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluların tespitine yönelik incelemelerini sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı