Mahmut Arıkan'dan Fazıl Say'a teşekkür

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Say, özellikle Batılı sanatçılara ve müzik camiasına seslenerek, bu zulme karşı sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sanatçı Fazıl Say'a "Gazze’de yapılan bir soykırımdır. Nokta!" açıklamasından dolayı teşekkür ederek, ona destek veren bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say'dan Gazze çağrısı: Kendinize gelin müzik dünyası!

"TARİHE DE ANLAMLI BİR NOT DÜŞTÜNÜZ"

Say'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılan Arıkan, "Sayın Fazıl Say; Kendinizi asla yalnız hissetmeyin! 'Vicdan' sahibi herkes sizinle birliktedir… Bu duruşunuz ile sadece kalplere değil tarihe de anlamlı bir not düştünüz. Gazze’deki mazlumlar için ortaya koymuş olduğunuz bu duyarlılık için yürekten teşekkür ediyor, bu davranışınızın bütün sanatçılarımıza örnek olmasını diliyorum." dedi.