Mahmut Arıkan'dan Fazıl Say'a teşekkür

Mahmut Arıkan'dan Fazıl Say'a teşekkür
Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sanatçı Fazıl Say'a "Gazze’de yapılan bir soykırımdır. Nokta!" açıklamasından ötürü desteklerini iletti.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Say, özellikle Batılı sanatçılara ve müzik camiasına seslenerek, bu zulme karşı sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sanatçı Fazıl Say'a "Gazze’de yapılan bir soykırımdır. Nokta!" açıklamasından dolayı teşekkür ederek, ona destek veren bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say'dan Gazze çağrısı: Kendinize gelin müzik dünyası!Fazıl Say'dan Gazze çağrısı: Kendinize gelin müzik dünyası!

"TARİHE DE ANLAMLI BİR NOT DÜŞTÜNÜZ"

Say'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılan Arıkan, "Sayın Fazıl Say; Kendinizi asla yalnız hissetmeyin! 'Vicdan' sahibi herkes sizinle birliktedir… Bu duruşunuz ile sadece kalplere değil tarihe de anlamlı bir not düştünüz. Gazze’deki mazlumlar için ortaya koymuş olduğunuz bu duyarlılık için yürekten teşekkür ediyor, bu davranışınızın bütün sanatçılarımıza örnek olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Türkiye
Otopark girişinde feci kaza: 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Otopark girişinde feci kaza: 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Aleviliğin hukuk ve adalet anlayışının dönüşümü nasıl gerçekleşti?
Aleviliğin hukuk ve adalet anlayışının dönüşümü nasıl gerçekleşti?