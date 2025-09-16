Fazıl Say'dan Gazze çağrısı: Kendinize gelin müzik dünyası!

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir açıklamada bulundu.

Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyleyen Say, Batılı meslektaşlarına ve müzik dünyasına çağrıda bulundu.

Say, "Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız , meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası" dedi.

Say'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur.

Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik taparken, duyguları paylaşırken bile... Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçelerini “antisemitizm” ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar.

Huzurla uyuyamayacaklar. Gazze’de yapılan bir SOYKIRIMDIR. NOKTA! Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız , meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!!lütfen.. lütfen..

Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğinşz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın , içinize siniyorsa!"