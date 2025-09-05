Mahkemenin İstanbul’a kayyum kararını daha önce reddettiği ortaya çıktı!

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Pendik delegeleri tarafından yapılan 14 Ağustos tarihli başvuru 2 Eylül’de İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Söz konusu kararın ardından CHP İl Yönetimi görevden uzaklaştırılarak ve kayyum heyeti atandı.

MAHKEME BAŞVURUYU DAHA ÖNCE REDDETMİŞ!

Kongreye ilişkin, Pendik delegelerinden Müslim Aytaç tarafından 8 Ağustos günü, yönetimin tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulduğu, mahkemenin ise söz konusu başvuruya 21 Ağustos günü ret kararı verdiği açığa çıktı.

Mahkeme, esas hükmü etkileyeceği gerekçesiyle yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebini reddederken kararda, “Davaya konu uyuşmazlığı çözer mahiyette esas hükmü etkileyecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden talebin reddine karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

