Mahkemenin İstanbul’a kayyum kararını daha önce reddettiği ortaya çıktı!

Mahkemenin İstanbul’a kayyum kararını daha önce reddettiği ortaya çıktı!
Yayınlanma:
İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl yönetiminin, daha önce de görevden alınması için başvuru yapıldığı fakat söz konusu başvurunun İstanbul 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Pendik delegeleri tarafından yapılan 14 Ağustos tarihli başvuru 2 Eylül’de İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Söz konusu kararın ardından CHP İl Yönetimi görevden uzaklaştırılarak ve kayyum heyeti atandı.

zgur-celik.webp

MAHKEME BAŞVURUYU DAHA ÖNCE REDDETMİŞ!

Kongreye ilişkin, Pendik delegelerinden Müslim Aytaç tarafından 8 Ağustos günü, yönetimin tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulduğu, mahkemenin ise söz konusu başvuruya 21 Ağustos günü ret kararı verdiği açığa çıktı.

Mahkeme, esas hükmü etkileyeceği gerekçesiyle yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebini reddederken kararda, “Davaya konu uyuşmazlığı çözer mahiyette esas hükmü etkileyecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden talebin reddine karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Kayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdiKayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdi

Kayyum dosyası Kurultay Davası'na bakan mahkemeye ulaştıKayyum dosyası Kurultay Davası'na bakan mahkemeye ulaştı

Kaynak:ANKA

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti
DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir
DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir