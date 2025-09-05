Kayyum Gürsel Tekin gözünü kararttı! Bu sefer saat verdi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum heyeti atandı.

Kayyum olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'a görev verildi. Ancak Hasan Babacan daha sonra kayyum heyetinden çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Gürsel Tekin, birlikte çalışacağı ekibi tanıttı. Görüntülerde Tekin’in isminin altında “CHP İstanbul İl Başkanı” ifadesi yer aldı. Bu gelişme, parti içinde tartışmalara yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve genel merkez yönetimi, mahkeme kararına ve kayyum atamasına sert tepki gösterdi. Süreci “parti iradesine müdahale” olarak nitelendiren CHP yönetimi, Gürsel Tekin hakkında disiplin süreci başlattı ve kendisinden savunma istedi.

İlke TV’den Ahmet Ayva’ya konuşan kayyum Gürsel Tekin, birçok televizyon programına davet aldığını ancak “partiyi yıpratmamak adına” hiçbirine çıkmadığını belirtti. Pazartesi günü açıklama yapacağını söyleyen Tekin, bu sefer saat verdi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.”

CHP’nin yükselişte olduğu bir dönemde görevi kabul etmesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

“CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz.”

Parti içi tartışmalara neden olduğu yönündeki tepkilere ise şu sözlerle karşılık verdi: