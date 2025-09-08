Mahkeme tahliye etti: Deprem sanığı kayıplara karıştı! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'na ilişkin 2 kişi hakkında daha dava açıldı. 2 firari sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Sulayıcı Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanın yapı sahibi ve zemin katında traktör galerisi bulunan, kolon kestiği belirtilen Mahmut Sulayıcı hakkında, "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından dava açıldı. Sanık Mahmut Sulayıcı tahliye edilirken yakalama kararına rağmen hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

MAHKEME HEYETİ TAHLİYE ETTİ!

11 Aralık 2024 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcının sanık Mahmut Sulayıcı'nın tutukluluk halinin devamını talep etmesine rağmen, mahkeme heyeti tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Heyet aynı zamanda, yeni bilirkişi raporunda kusurlu olduğu tespit edilen belediye görevlileri, statik proje müellifi, yapı sahibi, yapı müteahhidi ve fenni mesul hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

deprem.jpeg

YAKALAMA EMRİNE RAĞMEN BULUNAMADI!

Sulayıcı'nın tahliye kararına, Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatları itiraz ederken yapılan itirazı değerlendiren Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık'ta Mahmut Sulayıcı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Fakat kayıplara karışan Sulayıcı, hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen hâlâ bulunamadı.

2 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin suç duyurusu üzerine yapılan suç duyurusu üzerine statik proje müellifi Muharrem Hakan Yüzbaşı ile fenni mesul Büşra Topuksal hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ek iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda zemin kattaki SZ22 kolonunun kesildiği ya da hiç yapılmadığı, mimari projede de yer almadığı ve bu durumun yapıyı yıkıma neden olabilecek düzeyde güvensiz hale getirdiği, statik proje müellifi Muharrem Hakan Yüzbaşı, yapı fenni mesulü Büşra Topuksal'ın asli kusurlu olduğu bildirildi. Müşteki avukatları ise birden fazla kolonun kesilmiş olabileceğini ancak bunun kesinleşmediğini kaydetti.

deprem4.png

FİRARİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

İddianamede, Büşra Topuksal'ın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, firar eden Muharrem Hakan Yüzbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı ifade edilirken nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşıldığı sonucuna varıldı.

Sulayıcı dosyasıyla Yüzbaşı ve Topuksal dosyasının birleştirilmesine hükmedildi ve Muharrem Hakan Yüzbaşı ve Büşra Topuksal'ın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, Mahmut Sulayıcı'nın ise 24 kez "olası kastla kasten öldürme" ve 12 kez "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ayrıca, şüpheliler Büşra Topuksal ve Muharrem Hakan Yüzbaşı'nın, projelendirme ve yapı tekniği gereği dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6 maddesi uyarınca meslek veya sanat icrasından yasaklanmaları da talep edildi. 2’si firari 1’i tutuksuz sanıkların 3 Ekim 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak:ANKA

