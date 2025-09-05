35 kişinin can verdiği depremden 700 gün sonra yakalanmışlardı! Avukat sosyal medyayı suçladı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, firari oldukları 700 günün ardından 14 Ağustos’ta Ankara'da yakalandı.

Kervancıoğlu ve Pekel’in, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir villada kaldığı belirlenirken gece saat 03.00’da yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Kahramanmaraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘TADİLATLA ORTAĞIM İLGİLENDİ’

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, sanıkların, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmalarına ait SEGBİS çözümleri ise soyaya yeni girdi. Sami Kervancıoğlu’nun, genelde şehir dışında olduğunu ifade ederek Ezgi Apartmanı’nın yıkımına yol açtığı ifade edilen tadilatla ilgili ortağı Mustafa Pekel’in ilgilendiğini söylediği ortaya çıktı.

AVUKATLARI SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI!

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in avukatı olan ve son seçimlerde MHP’den milletvekili adayı da gösterilen fakat seçilemeyen Mesut Çakar ise sosyal medyayı suçladı. Çakar, “Sosyal medyada öyle bir algı oluşturuldu ki başından beri, ‘kolon kesti, kolon kesti’… Tamamen sosyal medyanın etkisiyle açılmış bir dava. Sosyal medyayla adalet yürütülmez. Bir buçuk yıldan beri işleri şirketleri her şey darmadağın oldu. Mustafa Bey'in oğluna okula gittiği zaman okulda arkadaşları senin baban kolon kesti diye okul değiştiriyorlar. Çocuklar üniversiteyi bırakıp geliyor. Kimsenin buna hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Sanık Kervancıoğlu ile Pekel’in bir diğer avukatı Doğa Ceylan da “Gelmek istedikleri zamanlarda da sosyal medyadaki baskı sebebiyle, kendileri hakkında verilen peşin hüküm sebebiyle gelemediler ve kendilerini ifade edemediler” diye konuştu.

35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında tahliye talebi reddedildi

HAKLARINDA 876 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR!

Ezgi Apartmanı'nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecisi olan Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken iki sanığa ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurtdışına çıktıklarının değerlendirildiği ifade edilmişti.

Firari sanıkların kaldığı villa eski AKP'li vekilin damadına ait çıktı





