Mahkeme heyetine hakaret eden müteahhide soruşturma

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı davasında, müteahhit Hasan Alpargün’ün mahkeme heyetine hakaret etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Adana’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı davasında müteahhit Hasan Alpargün hakkında soruşturma başlatıldı.

Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine mahkeme heyetine hitaben “Allah’ınızı…” şeklinde hakaret içeren ifadeler kullandı. Mahkeme, bu olayla ilgili Alpargün hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bunun üzerine Başsavcılık, Alpargün hakkında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine alenen hakaret” suçlamasıyla soruşturma açtı. Müteahhit Alpargün’ün önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, 6 Şubat depremlerinde Adana’nın Çukurova ilçesinde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı’nda 96 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu olan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçmış, daha sonra yakalanarak Adana’ya getirilmişti. Gözaltına alındığı sırada gazetecilerin sorularına “Mukadderat” yanıtını vermişti.

27 Eylül 2024’te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Alpargün, “olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası almıştı. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, bu kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

