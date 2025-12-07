Mahallelinin mücadelesi sonuç verdi! Caferağa'da tepki çeken ihale iptal edildi

Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki afet toplanma bölgesinin imara açılmasını içeren ihale mahallelinin yoğun tepkisinin ardından iptal edildi.

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'ndeki afet toplanma alanının Vakiflar Genel Müdürlüğü tarafından imara açılmış ve ihale süreci başlatılmıştı.

Mahallelinin yoğun tepki göstermesinin ardından söz konusu ihalenin iptal edildiği belirtildi.

CAFERAĞA AFET TOPLANMA ALANI İMARA AÇILMIŞTI

Caferağa Mahallesi'nde içerisinde Moda Aile Sağlığı Merkez, 112 Acil Yardım İstasyonu'nun da bulunduğu 12 dönümlük Afet Toplanma ve Koordiansyon alanı geçtiğimiz aylarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kat karşılığı inşaat için imara açılmıştı.

jkhk.jpg

Çok sayıda yurttaş duruma tepki göstererek, çeşitli eylemler düzenlemişti.

Yurttaşın yanı sıra CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ da alanın imara açılmasına tepki göstererek, "Şu anda plansız bir yeri ihaleye açarak aslında burada Vakıflar Genel Müdürlüğü bir hata yapıyor. Burada bizim ihtiyacımız olan şey yeni binalar değil nefes alınacak yeşil alanlar. O yüzden biz bu donatı alanının korunmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleden vazgeçmesini, kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Çünkü söylediğim gibi teknik olarak da planı olmayan bir yer ihaleye çıkamaz" şeklinde konuşmuştu.

469588.jpg

YURTTAŞIN TEPKİSİ SONUÇ VERDİ

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı söz konusu ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Dağıstanlı paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Üzerinde Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Şair Nefi Çocuk Parkı ve Otopark olan Afet Toplanma ve Koordinasyon alanımızla ile ilgili 11.09.2025 tarihinde yapılan kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir."
mar.jpg
Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı'nın Instagram paylaşımı (7 Aralık 2025)

Mücadelerine destek verenlere teşekkür eden Dağıstanlı, "İhalenin ilanıyla başlayan mücadelemizde yanımızda olan tüm dostlarımıza, sesimize ses katan basın mensuplarına, Kadıköy Belediyesine ve Mimarlar Odasına tüm Caferağalılar adına teşekkür ederim" diyerek Caferağa için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

