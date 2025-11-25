CHP'den AKP'ye geçmişti: Umut Yılmaz'ın rant 'planı' ortaya çıktı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yine tartışmalı bir uygulama ile gündemde. Şehitkamil Belediyesi, yeni bir imar planı değişikliğiyle gitti.

İmar planında, Şehitkamil'de, Sancaktepe Mahallesi sınırları içerisinde kültürel tesis ve park alanı olarak yer alan iki ayrı taşınmazın imar planı değiştirilerek akaryakıt+lpg istasyonuna çevrildi.

Seçilmezden önce, bu tür imar plan değişikliklerinin ranta dayalı olduğunu öne süren belediye başkanının, seçildikten sonra sürekli olarak yeşil alanları ticaret alanlarına çevirmesi tartışmalara neden oldu.

Daha önce Şehitkamil Belediye başkanı yapmış olduğu açıklamada, “yeşil alandan ticaret alanına çevrilen imar planını iptal edeceğim ve tekrar yeşil alana çevireceğim” açıklaması yapmıştı.

Ancak, Yılmaz ilçede ne kadar yeşil alan varsa ticaret alanına çevirmeye başladı.

"YEŞİL ALANLAR TİCARET ALANINA DÖNÜŞÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Gaziantep Büyükşehir ve Şehitkamil Belediye Meclis üyesi Ersin Atar; “Belediye başkanı çelişkili davranışlarına devam ediyor. Eline mikrofonu aldığında “Yeşil alana ihtiyaç var. Şehitkamil’i kültür başkenti yapacağım. Ben başkan olduğum süre boyunca yeşil alanları ve kültürel tesis alanlarını artıracağım” diyor. Ancak, uygulamaya baktığımızda Şehitkamil sınırları içerisinde yer alan yeşil alan ve kültürel tesis alanları ticaret alanına çevrilmeye çalışılıyor. Niye? Belediye burayı ticaret alanı yapsın ki, birilerine peşkeş çeksin. Bitmedi gitti bu dolar yeşili sevdaları. Biz park diyoruz, yeşil alan diyoruz, kültürel alanlar diyoruz; AKP’li belediye başkanı 'hayır dolar yeşili' diyor. Yarın iktidar değiştiğinde bu kente ihanetin bedelini sormazsak bize de yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.