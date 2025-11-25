CHP'den AKP'ye geçmişti: Umut Yılmaz'ın rant 'planı' ortaya çıktı

CHP'den AKP'ye geçmişti: Umut Yılmaz'ın rant 'planı' ortaya çıktı
Yayınlanma:
CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tartışmalı uygulamalarla gündemden düşmüyor. AKP'li Yılmaz, son olarak belediyeye kültürel tesis ve park alanının imar planını ticari alanda dönüştürdü.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yine tartışmalı bir uygulama ile gündemde. Şehitkamil Belediyesi, yeni bir imar planı değişikliğiyle gitti.

İmar planında, Şehitkamil'de, Sancaktepe Mahallesi sınırları içerisinde kültürel tesis ve park alanı olarak yer alan iki ayrı taşınmazın imar planı değiştirilerek akaryakıt+lpg istasyonuna çevrildi.

Seçilmezden önce, bu tür imar plan değişikliklerinin ranta dayalı olduğunu öne süren belediye başkanının, seçildikten sonra sürekli olarak yeşil alanları ticaret alanlarına çevirmesi tartışmalara neden oldu.

CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa satıyor! Tek tek elden çıkarıyorCHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa satıyor! Tek tek elden çıkarıyor

AKP'ye geçen Umut Yılmaz'ın skandalları bitmiyor: Sosyal tesis alanı 'ticarethane' olduAKP'ye geçen Umut Yılmaz'ın skandalları bitmiyor: Sosyal tesis alanı 'ticarethane' oldu

Daha önce Şehitkamil Belediye başkanı yapmış olduğu açıklamada, “yeşil alandan ticaret alanına çevrilen imar planını iptal edeceğim ve tekrar yeşil alana çevireceğim” açıklaması yapmıştı.

ehitkamil.jpeg

ehitkamil-2.jpegAncak, Yılmaz ilçede ne kadar yeşil alan varsa ticaret alanına çevirmeye başladı.

ehitkamis-rant.png

ehitkamis-rant2.png

"YEŞİL ALANLAR TİCARET ALANINA DÖNÜŞÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Gaziantep Büyükşehir ve Şehitkamil Belediye Meclis üyesi Ersin Atar; “Belediye başkanı çelişkili davranışlarına devam ediyor. Eline mikrofonu aldığında “Yeşil alana ihtiyaç var. Şehitkamil’i kültür başkenti yapacağım. Ben başkan olduğum süre boyunca yeşil alanları ve kültürel tesis alanlarını artıracağım” diyor. Ancak, uygulamaya baktığımızda Şehitkamil sınırları içerisinde yer alan yeşil alan ve kültürel tesis alanları ticaret alanına çevrilmeye çalışılıyor. Niye? Belediye burayı ticaret alanı yapsın ki, birilerine peşkeş çeksin. Bitmedi gitti bu dolar yeşili sevdaları. Biz park diyoruz, yeşil alan diyoruz, kültürel alanlar diyoruz; AKP’li belediye başkanı 'hayır dolar yeşili' diyor. Yarın iktidar değiştiğinde bu kente ihanetin bedelini sormazsak bize de yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Siyaset
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
ESK skandalı meclis gündeminde: Yolsuzluk belgelerinin gösterilmesi AKP'lileri kızdırdı
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
CHP Büyük Kurultay’a hazırlanıyor: Partiyi iktidara götürecek kadroları belirleyeceğiz
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu
Son Dakika| AKP'den 'af' açıklaması geldi: 11. Yargı Paketi'nin meclise geleceği tarih belli oldu