Zonguldak'ta deniz taştı!
Yayınlanma:
Zonguldak’ta 4 gündür etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları hayatı felç etti. Kar nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapanırken, Kozlu Limanı’nda taşan deniz balıkçı teknelerine ve sahil yapılarında hasara yol açtı.

Zonguldak’ta etkisini artıran olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 81 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!

Yaklaşık 4 gündür aralıksız süren kötü hava, gece saatlerinde daha da şiddetlendi. Kar ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken, Karadeniz’de dalga boyları 7 metreyi aştı. Bu durum Kozlu Limanı’nda denizin taşmasına neden oldu. Yükselen su seviyesi bazı balıkçı teknelerinde hasara yol açarken, iskele ve çekek alanları da su altında kaldı. Liman çevresinde biriken çöpler dalgalarla etrafa yayıldı.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan, Kozlu sahil şeridindeki bazı yapılar ile yürüyüş yolunun da dalgalardan zarar gördüğü öğrenildi. Kentin yüksek bölgelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle toplam 857 kilometrelik köy yolu ağı ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

