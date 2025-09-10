CHP'li Zeybek'ten Caferağa'daki ranta tepki: Bağımsız yargı olsaydı buna cesaret edemezdiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde açıklama yaptı. "12 dönümlük Caferağa'nın son donatı ve yeşil alanındayız" diyen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı bu alanın bostan olmasının yanı sıra hem Caferağa Muhtarlığı'nın, hem 112 Aile Sağlığı Merkezi'nin, hem 112 ambulasyonun toplandığı birçok kamusal alanın olduğu bir yer olduğunu hatırlatarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartıldığını söyledi.

"İHALEYE ÇIKAMAZ"

Kösedağı, bu alanın planı olmadığını belirterek "Şu anda plansız bir yeri ihaleye açarak aslında burada Vakıflar Genel Müdürlüğü bir hata yapıyor. Burada bizim ihtiyacımız olan şey yeni binalar değil nefes alınacak yeşil alanlar. O yüzden biz bu donatı alanının korunmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleden vazgeçmesini, kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Çünkü söylediğim gibi teknik olarak da planı olmayan bir yer ihaleye çıkamaz" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi olarak hem ihalelerin iptaline hem de yürütmenin durdurulması ile ilgili dava açtıklarını söyleyen Kösedağı, "Hem Modalılar, Caferağalılar hem de Kadıköylüler olarak da sürecin takipçisiyiz. Hedefimiz, gayemiz buranın yine bu şekilde donatı alanı ve yeşil kalmasını sağlamak" dedi.

"USULE UYGUN DEĞİL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Kadıköy'de saat 20.30'da İstanbullularla buluşacağını belirterek "Öncelikle tüm Kadıköylüleri, tüm İstanbulluları akşam yapacağımız buluşmaya davet ediyorum. İl başkanımız Sayın Özgür Çelik'in katılacağı bir miting yapacağız" dedi.

Caferağa Mahallesi'nde yaklaşık 22 bin insanın yaşadığını söyleyen Zeybek, "Mahallenin içinde 12 dönüme yakın bir alan var. Burası içinde ağaçların, yeşil alanının bulunduğu, emeklilerin botanik ve hobi bahçesi olarak kullandıkları, sebze ektikleri, dönem dönem de onun ürünlerini aldıkları adeta kendileri açısından moral depoladıkları korunmuş bir alan. Şimdi bu alan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılıyor. Bir kere usule uygun değil. Yapılan işlem doğru bir yöntem değil. Neden? Çünkü imar planlarında burasıyla ilgili bir plan yok" diye konuştu.

"RANTÇI BİR PROJE"

Söz konusu alanın plansız olduğunu belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Plansız olan bir yerin ihale askısına çıkarılması kamu uygulamaları açısından bugüne kadar gördüğümüz uygulamalara benzemiyor. Diğer bir başka sıkıntı ise içinde bulunduğumuz Caferağa bölgesi ya da bilinen ismiyle Moda bölgesi çoğunlukla arkeolojik sit alanı ve bu bölgelerdeki yapı yaşı 50-60 yıl civarında ve bu insanların bir olası deprem riski karşısında ya da bir yer sarsıntısında evleri yıkılmasa bile toplanabilecekleri buradan başka bir alan yok. Yani koca bir mahallenin ortasında korunabilmiş olan tek yeşil alan şimdi imara açılma amacıyla satılacak. Alan firmada gidecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu yeşil alanları, ağaçları keserek burada inşaat yapacak ve buradan gelir elde edecek. Yani rantçı bir proje, kamucu ve toplumcu olmayan bir plan anlayışının uygulamanın temel bir göstergesi."

"Millet iradesini seçilmişler eliyle yönettirmek istiyorlar"

Kadıköy'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığına dikkat çekerek "37 tane belediye Meclis üyesinin, 36 tanesinin Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyeleri kazandı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı burada yalnızca bir tek Meclis üyesi çıkarabildi. Burada milletin iradesi çıkmış, millet iradesini seçilmişler eliyle yönettirmek istiyorlar. O da Kadıköy Belediye Başkanımız ve onun seçilmiş Belediye Meclis üyeleri. Şimdi buradaki yerel iradeyi yok saymak demek aynı zamanda milletin iradesini yok saymak demektir" dedi.

"GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİL"

İhaleye ilişkin davalar açıldığını hatırlatan Zeybek, "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Konunun ulusal basında da, Kadıköy kamuoyunda da, Türkiye kamuoyunda da gündemde olması için bundan sonra daha da yoğun bir aksiyon alacağımızı belirtmek istiyorum. Ama buradan bir kez daha sizin aracılığınızla da Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir çağrı yapıyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Yaptığınız uygulama temel şehircilik ilkelerine aykırı. Bu ülkede bağımsız yargı olmuş olsaydı zaten siz de buna cesaret edemezdiniz. Bizim de açtığımız davalarla bu uygulamaları tümüyle yürütmeyi durdurma arkasından iptal kararları gelirdi. Ama şimdi talimatlı bir yargı dönemindeyiz" diye konuştu.