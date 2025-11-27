CHP'li Zeybek'ten çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: Kimler rant sağladı?

CHP’li Zeybek tartışmalı Kanal İstanbul projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zeybek, “150 milyon metrekarelik alanda kimlerin rant sağladığını açıklayın” dedi.

İstanbul'da su havzalarını ve verimli tarım alanlarını yapılaşmaya açan 'Kanal İstanbul' projesine yönelik tartışmalar sürüyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Bakan Murat Kurum'a 'Kanal İstanbul' projesindeki rant uygulamalarını sordu.

Kanal İstanbul'a mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı: Hukuken çökmüştürKanal İstanbul'a mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı: Hukuken çökmüştür

Kanal İstanbul bölgesindeki 'rant' uygulamalarına dikkat çeken ve "Yetkililerin gözlerinin içine baka baka sorduk" diyerek şu şekilde konuştu: "Kanal İstanbul - Yenişehir Alanı: Tam 150 milyon metrekarelik devasa bir plan gündemde. Bunun 11 milyon metrekarelik kısmı TOKİ tarafından planlanıyor. Soru net: 2020 yılında imarsız alanlar imara geçtiğinde, Meclis’te Değer Artış Vergisi’ni çıkarmıştık. Şimdi ne oluyor? Eğer 100 milyon metrekareden fazla bir emsal verirseniz, bu alan bürüt olarak 130 milyon metrekareye çıkıyor ve buradan elde edilen imar rantından yararlanacak özel şahıslar ve tüzel kişiler, 2010’dan sonra büyük arazi sahibi olmuş kişiler oluyor."

RANT KİME GİTTİ?

Tapu kayıtları üzerinden kişilere ulaşamadıklarını açıklayan Zeybek, "Kim bu isimler. Açıklayınız. Bir rant hikayesi… 2010 yılından itibaren Kanal İstanbul bölgesinde (YENİŞEHİR ALANINDA) büyük arazi alımı yapmış ve imar hareketleriyle yüzde 40 DOP kesintisi ( Düzenleme Ortaklık Payı) uygulandıktan sonra geriye kalan araziler üzerinden imar hakkı elde etmiş kişiler, köylüden ya da Balkanlar, Selanik, Bulgaristan’dan göç etmiş insanlardan 2010’da dönümü bin liraya almış araziyi bugün dönümü 5–10 milyon TL’ye satarak büyük rant elde eden şahıslar kim açıklayınız. Bunlardan elde edilen 'Değer Artış Vergisi' ne kadar olmuştur. Bütün Türkiye bunları bilmek zorunda. Gizli kapaklı hiçbir konu kalmayacak. Milletimizin haklarını sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

