AB’den 'barış müzakereleri' açıklaması

Yayınlanma:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’de yürütülen Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, sürece dahil olan liderlerle yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından müzakerelerdeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli yürütülen diplomatik temasların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Von der Leyen; ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin yer aldığı uzun bir telefon trafiği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

"GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİLERİ EN ÖNEMLİ HUSUS"

Görüşmenin detaylarına ilişkin paylaşımlarda bulunan Von der Leyen, barış yolunda somut adımlar atıldığını belirterek, “İlerleme kaydedildiğini öğrendik ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı. AB’nin bu süreci sağlamlaştırmak adına her türlü çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan, müzakerelerin başından bu yana en kritik noktanın Ukrayna için sağlanacak "güçlü güvenlik garantileri" olduğunun altını çizdi.

Ukrayna ABD teklifine karşı çıkmıştı: Florida’da kritik Trump-Zelenski görüşmesiUkrayna ABD teklifine karşı çıkmıştı: Florida’da kritik Trump-Zelenski görüşmesi

MÜZAKERELER DİPLOMATİK TRAFİĞİ HIZLANDIRDI

ABD’nin yeni dönem dış politika hamleleri ve Avrupalı müttefiklerin katılımıyla şekillenen barış arayışları, bölgedeki savaşın sona ermesi için yeni bir evreye girildiğine işaret ediyor. AB kanadı, sağlanan ilerlemeyi kalıcı bir barışa dönüştürmek amacıyla diplomatik desteğini sürdüreceğini yineledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

