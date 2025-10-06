Mahallede panik anları! Daire alev topuna döndü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Metin Can’a ait evde yangın çıktı. Mahallede büyük bir panik yaşanırken alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dairedeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda, Metin Can’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle, ev kısa süre içerisinde alevler içinde kaldı.

YANGIN MAHALLEDE PANİK YARATTI!

Yangın fark edilince mahalle sakinleri büyük bir panik yaşarken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÜTÜN EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ !

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dairede bulunan bütün eşyaların kullanılmaz hale geldiği bildirilirken ekiplerin yangına ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.




