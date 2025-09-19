Mağazayı yakan kundakçı o anları kameraya aldı

Mağazayı yakan kundakçı o anları kameraya aldı
Yayınlanma:
Bursa'da bir şüpheli, giyim mağazasının kapalı kepengini ateşe verirken o anları da kaydetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şüpheli giyim mağazasının kapalı kepengini ateşe verdi.

Gece saat 03.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli elinde benzin bidonuyla mağazanın önüne geldi.

magazayi-kundaklamaya-calisan-supheli-o-920277-273485.jpg

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bidondaki benzini mağazanın kepenk ve giriş kısmına döktükten sonra yaktı. Mağazayı kundaklamaya çalışan şüpheli, sonrasında olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Antalya ve Muğla'da orman yangını: Evler yangının ortasında kaldı!Antalya ve Muğla'da orman yangını: Evler yangının ortasında kaldı!

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Mağazayı kundaklamaya çalışan şüphelinin, olay anını cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

