Mağazayı yakan kundakçı o anları kameraya aldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şüpheli giyim mağazasının kapalı kepengini ateşe verdi.
Gece saat 03.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli elinde benzin bidonuyla mağazanın önüne geldi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bidondaki benzini mağazanın kepenk ve giriş kısmına döktükten sonra yaktı. Mağazayı kundaklamaya çalışan şüpheli, sonrasında olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Mağazayı kundaklamaya çalışan şüphelinin, olay anını cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.