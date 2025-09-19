Antalya ve Muğla'da orman yangını: Evler yangının ortasında kaldı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANDI

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

ALEVLER İSPATLI MAHALLESİ'NE SIÇRADI

Aliefendi Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, bölgede bulunan evler ve seralar alevlerin arasında kalırken, tahliye çalışmaları da devam ediyor.

ALANYA KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yangın bölgesine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk yaptığı burada açıklamada, "Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangınına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

****

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

GÖNÜLLÜLER EKİPLERE DESTEK VERDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının geniş bir alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.