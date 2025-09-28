Maganda terörü bu kez restoranda vurdu! Yorgun mermi genç kadına isabet etti

Maganda terörü bu kez restoranda vurdu! Yorgun mermi genç kadına isabet etti
Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, eşiyle birlikte bir restoranda yemek yiyen 24 yaşındaki İrem Nur Karacasulu, nereden geldiği belirlenemeyen bir merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile birlikte akşam yemeği için restorana gitti. Çiftin yemek yediği esnada, İrem Nur Karacasulu bacağında ani bir acı hissetti.

HASTANEDE "YORGUN MERMİ" OLDUĞU ANLAŞILDI

Yaşanan durum üzerine Karacasulu çifti, kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tıbbi incelemeler ve çekilen röntgen sonucunda, İrem Nur Karacasulu'nun bacağına halk arasında "yorgun mermi" olarak tabir edilen bir mermi çekirdeğinin isabet ettiği tespit edildi.

MERMİ ÇIKARILDI

Doktorların müdahalesiyle İrem Nur Karacasulu'nun bacağına saplanmış olan mermi çekirdeği başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karacasulu'nun tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Eşi Barış Karacasulu, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" şeklinde kısa bir açıklama yaptı.

POLİS SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİYİ ARIYOR

Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik güçleri, merminin hangi silahtan ve nereden ateşlendiğini tespit etmek amacıyla çevrede detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Sokak ortasında keresteli cinayet
Sokak ortasında keresteli cinayet
Öğrencileri şizofreni yapacak yeni tehlike: 'Odaklanma ilacı' diye satıyorlar!
Öğrencileri şizofreni yapacak yeni tehlike: 'Odaklanma ilacı' diye satıyorlar!