Maganda terörü bu kez restoranda vurdu! Yorgun mermi genç kadına isabet etti

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile birlikte akşam yemeği için restorana gitti. Çiftin yemek yediği esnada, İrem Nur Karacasulu bacağında ani bir acı hissetti.

HASTANEDE "YORGUN MERMİ" OLDUĞU ANLAŞILDI

Yaşanan durum üzerine Karacasulu çifti, kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tıbbi incelemeler ve çekilen röntgen sonucunda, İrem Nur Karacasulu'nun bacağına halk arasında "yorgun mermi" olarak tabir edilen bir mermi çekirdeğinin isabet ettiği tespit edildi.

MERMİ ÇIKARILDI

Doktorların müdahalesiyle İrem Nur Karacasulu'nun bacağına saplanmış olan mermi çekirdeği başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karacasulu'nun tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Eşi Barış Karacasulu, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" şeklinde kısa bir açıklama yaptı.

POLİS SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİYİ ARIYOR

Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik güçleri, merminin hangi silahtan ve nereden ateşlendiğini tespit etmek amacıyla çevrede detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.