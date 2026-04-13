Madenciler Ankara'ya yürüyüş başlattı!

Eskişehir’de Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretler, işten çıkarmalar ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı direniş başlatarak Ankara’ya yürüyüşe geçti; sendika, “Hakkımızı almadan dönüş yok” mesajı verdi.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan ve Bağımsız Maden İş Sendikası’na üye işçiler, hak talepleri için direniş başlattı. İşçiler, maden sahası önünde geceyi geçirdikten sonra Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yürüyüşün kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, “Yolda bizi durdurmak için herkes çıkacak karşımıza. Kolluk da patronun adamları da sarı sendikacılar da siyasetçiler de... Bu bir ekmek kavgasıdır, bu bir onur kavgasıdır. Bizim yolumuz Ankara’dır. Hakkımızı almadan dönüş yok” açıklamasına yer verildi.

Sendikanın avukatlarından Abdürrahim Demiryürek de yaptığı değerlendirmede, işçilerin özlük haklarını ve tutuklanan arkadaşlarını geri alacaklarını belirtti. Sendika, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Hukuk Biriminden Doğukan Akan'ın da direnişe destek olmak için açlık grevine başladığını duyurdu.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ TEK TEK SIRALADI

İşçiler taleplerini şu şekilde sıraladı:

1. İşten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması,
2. Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarımızın ödenmesi,
3. Yıllardır verilmeyen tazminat haklarımızın verilmesi,
4. Rızamız olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
5. İSİG kurallarına uygun bir çalışma ortamının oluşturulması,
6. Madenin sürdürülebilir olması adına kamulaştırılması ve iş güvencemizin teminat altına alınması...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

