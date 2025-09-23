Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı!

Mabel Matiz’in “perperişan” şarkısına “müstehcenlik” soruşturması başlatıldığında kendisine yurt dışına çıkış yasağı verildiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, yurt dışındaki konserleri nedeniyle yasağının kaldırılmasını talep etse de savcılık henüz bu talebi değerlendirmedi.