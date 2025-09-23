Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı!

Yayınlanma:
Mabel Matiz’in “perperişan” şarkısına “müstehcenlik” soruşturması başlatıldığında kendisine yurt dışına çıkış yasağı verildiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, yurt dışındaki konserleri nedeniyle yasağının kaldırılmasını talep etse de savcılık henüz bu talebi değerlendirmedi.

"Perperişan" şarkısına erişim engeli getirilen Mabel Matiz, hakkındaki "müstehceklik" soruşturması kapsamında dün sabah İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermişti.

Savcılık, ifadesi alındıktan sonra Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

YURT DIŞI KONSERİ GEREKÇESİYLE YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Mabel Matiz'in avukatı, müvekkilinin 3 tane yurt dışı konseri olduğunu belirterek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Haberttürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılık henüz bu talebi değerlendirmedi.

Son dakika | Mabel Matiz'in ifadesi ortaya çıktıSon dakika | Mabel Matiz'in ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” isimli şarkısındaki ifadeler gerekçe gösterilerek "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Şarkısına erişim engeli getirilen, hakkında soruşturma başlatılan Matiz, polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye gitmiş, çıkışta bir açıklama yapmamıştı.

