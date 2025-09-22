Son dakika | Mabel Matiz'in ifadesi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, sosyal medyada paylaştığı “Perperişan” isimli şarkısındaki ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade veren ünlü şarkıcı, eserinin yanlış anlaşıldığını ve hiçbir zaman müstehcenlik amacı taşımadığını belirtti.

"MÜSTEHCENLİK KASTI YA DA AMACI BULUNMAMAKTADIR"

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Mabel Matiz, ifadesinde şöyle dedi:

"Dosyada yer alan Instagram hesabı bana aittir, şarkı da benim kullanımımda yayımlandı. ‘Perperişan’ isimli şarkı bana aittir. Sözlerimde herhangi bir müstehcenlik kastı ya da amacı bulunmamaktadır. Bu şarkıyı sadece Eylül 2025’te bir kez söyledim. Daha sonra hiçbir konserimde seslendirmedim."

"BU ŞARKI O İSTEK ÜZERİNE YAZILDI"

Fransız bir grup tarafından kendi albümlerinde kullanmak üzere kendisinden şarkı istendiğini söyleyen Matiz, "Bu şarkı o istek üzerine yazıldı. Özel bir amacım yoktu, diğer eserlerimde olduğu gibi içimden geldiği şekilde yazdım. Benim müziğim insana barış, özgürlük ve güzellik aşılamayı amaçlar. Şiddet ya da olumsuz duygular uyandırmak istemem." dedi.

"ŞARKIYI HİÇBİR KONSERİMDE TEKRAR SESLENDİRMEDİM"

Şarkının içinde geçen ‘Cici Toybebe’ ya da ‘Diyo şeytan üstüne ata binmiş gidiyor’ ifadeleri hakkında da konuşan Matiz, şu ifadeleri kullandı:

"Müstehcenlik amacıyla yazılmamıştır. Bunlar bir sanat dili, kurgu ve etki yaratma biçimidir. Amacım kesinlikle suç unsuru oluşturmak değildi. Ancak dinleyenlerin yanlış anlaması beni üzdü. Bu yüzden şarkıyı hiçbir konserimde tekrar seslendirmedim. Mesela ‘Dam üstüne Çul serer’ türküsünde geçen ‘Küçükten yar sevene cennete gönderseler’ kısmını değiştirip ‘güzelden yar sevene cennete gönderseler’ şeklinde söylüyorum. Bu konularda çok hassasım."

Soruşturma kapsamında dosyaya konser görüntülerini sunacağını söyleyen Matiz, "Pişmanım ama üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Avukatları ise şu ifadeleri kullandı: