Lodos vuracak göz gözü görmeyecek: Çöl tozu geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 20 Kasım hava durumu raporu, özellikle batı kesimlerde yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarıları içeriyor. Buna göre, Balıkesir, Muğla ve Edremit Körfezi çevrelerinde gün içinde yer yer sağanak yağış görülecek. Ülkenin batı bölümü ise parçalı ve zamanla çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak.

TRAKYA’DA RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgârın çoğunlukla güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği belirtilirken, Trakya’da rüzgarın güney ve güneybatıdan yer yer 30–50 km/s hızla kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

ÇÖL TOZU VE GÖRÜŞ MESAFESİ UYARISI

Lodosla taşınan çöl tozu, birçok bölgede havayı puslu hale getirecek. Özellikle iç ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü rüzgarla taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacağından sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

BALIKESİR VE MUĞLA’DA LOKAL SAĞANAKLAR

Edremit Körfezi ve Muğla’nın batısında hafif şiddette yağmur geçişleri öngörülürken, Balıkesir ve Muğla genelinde kısa süreli ve lokal sağanakların etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Ülke genelinde ise sıcaklıklar yükselişte. Meteoroloji, birçok bölgede termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, sıcaklıklardaki artışın gün boyu hissedilir olacağını ifade ediyor.