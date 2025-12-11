Liseler arası futbol turnuvasında öğretmen darbedildi: 2 öğrenciye gözaltı

Yayınlanma:
Samsun’un Canik ilçesinde liseler arası futbol turnuvasında oynanan müsabaka sırasında beden eğitimi öğretmeni, tribünden sahaya inen öğrenciler tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Canik ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında müsabaka sırasında tribünden bazı öğrenciler sahaya indi.

Sakarya'da öğretmene şiddet! Veli ile arkadaşı gözaltına alındıSakarya'da öğretmene şiddet! Veli ile arkadaşı gözaltına alındı

ÖĞRENCİLER, BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE SALDIRDI

Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni B.Z.’yi (53) darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Gazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

2 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

B.Z.’nin sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

