Lise önünde silahlı çatışma: Çocuklar kıl payı kurtuldu
Batman'da lise önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar park halindeki araçlara isabet etti.
Olaya şans eseri şahit olan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü "Okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi" dedi.
LİSE ÖNÜNDE MERMİLER HAVADA UÇUŞTU
Öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Batman Lisesi önünde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Şiddetini arttırarak silahlı kavgaya dönüşen olayda mermiler havada uçuştu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların ateşledikleri tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.
İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SENDİKA BAŞKANI ÇATIŞMAYA ŞAHİT OLDU
Silahlı çatışmaya o esanda okula bir ziyaret gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü de şahit oldu.
Önlü olay ile ilgili şöyle konuştu:
- "Bugün buradaki okulu ziyarete geldiğimizde bir çatışmanın ortasında kaldık. İki ayrı grubun silahlı çatışmasına şahit olduk. Ne yazık ki okul öğretmenleri tedirgindi. Öğrencilerimiz korku içerisindeydi. En büyük temennimiz, okul çıkış saatine denk gelmemesi. Eğer okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi. Ne yazık ki bazı araçlarda kurşun izlerine şahit olduk. Yerlerde onlarca kovan vardı. Ciddi bir kargaşa vardı. Okul idarecilerimiz sağ olsunlar, okullarının kapılarını kapattılar. Öğrencileri içeri aldılar. Okullarımızda bir güvenlik görevlisi şart. Bu şekilde olmaz."
Kaynak:DHA