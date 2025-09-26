Lise önünde silahlı çatışma: Çocuklar kıl payı kurtuldu

Batman'da lise önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar park halindeki araçlara isabet etti.

Olaya şans eseri şahit olan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü "Okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi" dedi.

LİSE ÖNÜNDE MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Batman Lisesi önünde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Şiddetini arttırarak silahlı kavgaya dönüşen olayda mermiler havada uçuştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların ateşledikleri tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lise önünde silahlı çatışma

SENDİKA BAŞKANI ÇATIŞMAYA ŞAHİT OLDU

Silahlı çatışmaya o esanda okula bir ziyaret gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü de şahit oldu.

Önlü olay ile ilgili şöyle konuştu: