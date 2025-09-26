Lise önünde silahlı çatışma: Çocuklar kıl payı kurtuldu

Lise önünde silahlı çatışma: Çocuklar kıl payı kurtuldu
Yayınlanma:
Batman'da lise önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmaya şahitlik eden Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü, "Okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi" dedi.

Batman'da lise önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar park halindeki araçlara isabet etti.

Olaya şans eseri şahit olan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü "Okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi" dedi.

LİSE ÖNÜNDE MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Batman Lisesi önünde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Şiddetini arttırarak silahlı kavgaya dönüşen olayda mermiler havada uçuştu.

batmanda-lise-onunde-iki-grup-arasinda-934053-277407.jpg

Göztepe parkında dehşet: Taraftarlar arasında çatışmada 1 kişi öldüGöztepe parkında dehşet: Taraftarlar arasında çatışmada 1 kişi öldü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların ateşledikleri tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

batmanda-lise-onunde-iki-grup-arasinda-934051-277407.jpg
Lise önünde silahlı çatışma

SENDİKA BAŞKANI ÇATIŞMAYA ŞAHİT OLDU

Silahlı çatışmaya o esanda okula bir ziyaret gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü de şahit oldu.

Önlü olay ile ilgili şöyle konuştu:

  • "Bugün buradaki okulu ziyarete geldiğimizde bir çatışmanın ortasında kaldık. İki ayrı grubun silahlı çatışmasına şahit olduk. Ne yazık ki okul öğretmenleri tedirgindi. Öğrencilerimiz korku içerisindeydi. En büyük temennimiz, okul çıkış saatine denk gelmemesi. Eğer okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi. Ne yazık ki bazı araçlarda kurşun izlerine şahit olduk. Yerlerde onlarca kovan vardı. Ciddi bir kargaşa vardı. Okul idarecilerimiz sağ olsunlar, okullarının kapılarını kapattılar. Öğrencileri içeri aldılar. Okullarımızda bir güvenlik görevlisi şart. Bu şekilde olmaz."

Kaynak:DHA

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Türkiye
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı