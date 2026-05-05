Lise civarında şüpheli paket paniği: Ekipler olaya el attı
Kütahya'da bir okulun yakınına bırakılan çanta, çevredekilerin panik olmasına neden oldu. Olaya el atan bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı.
Kütahya'da Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınındaki beton elektrik direğine bırakılan çanta, çevredekilerin panik olmasına yol açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Dumlupınar Mahallesi Derviş Hüsam Caddesi'ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
BOMBA İMHA UZMANI OLAYA EL ATTI
Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatıp şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olaya el atan bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
PATLATILAN ŞÜPHELİ PAKET BOŞ ÇIKTI
Yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi. (DHA)