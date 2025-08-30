Leylek sürüsüne giren uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Pegasus Havayolları’nın PC1133 sefer sayılı uçağı, saat 10.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris’e gitmek üzere kalkış yaptı. Ancak kısa süre sonra uçak, İstanbul semalarında leylek sürüsüne girdi. Çarpışmanın ardından uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.

Pilot, durumu hemen hava trafik kontrol kulesine bildirerek acil durum prosedürünü başlattı. Güvenlik nedeniyle havalimanındaki operasyonlar kısa süre durduruldu. Yaklaşık yarım saatlik sürecin ardından uçak, saat 11.00’de tek motorla sorunsuz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

Korku dolu anlar yaşayan yolcular, uçaktan güvenli şekilde tahliye edildi. Daha sonra şirket tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Paris’e gönderildiler. Olayla ilgili Pegasus Havayolları’nın gerekli teknik kontrolleri başlattığı öğrenildi.