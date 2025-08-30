Lastiği patlayan TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Lastiği patlayan TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yayınlanma:
Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, aynı yönde sol şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Yaklaşık 20 metre TIR'ın altında sürüklenen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çakmaklar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldız yönetimindeki 34 CKH 310 plakalı TIR, sağ şeritte ilerlediği sırada ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

TIR, bu sırada aynı yönde sol şeritte ilerleyen Anıl Ayhan E. (35) idaresindeki 34 HCK 526 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Her 2 araç da refüjdeki bariyerleri aştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selim E. (60) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selim E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var