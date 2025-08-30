Lastiği patlayan araçta kabus başladı: 2 çocuk yaralandı

Kocaeli'nde lastiği patladığı için duran bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 çocuk yaralandı.

Sitemizi

Haberler'de takip edin