Lastiği patlayan araçta kabus başladı: 2 çocuk yaralandı

Kocaeli'nde lastiği patladığı için duran bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 çocuk yaralandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Saat 21.30 sıralarında D-100 yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara yönünde seyir halinde olan 81 AAH 691 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsü M.D. aracı durdurmak zorunda kaldı.

Duran otomobile arkadan gelen İ.Ç. yönetimindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç çarpıp devrildi.

lastigi-patlayan-otomobile-hafif-ticari-887979-263875.jpg

3 ÇOCUK YARALANDI

Hafif ticari aracın içinde bulunan 2 çocuk kazada yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

lastigi-patlayan-otomobile-hafif-ticari-887981-263875.jpg

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-100 yolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Polis ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı, normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

