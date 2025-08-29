La Nina geliyor: Bu kış çetin geçecek!

Türkiye, Pasifik Okyanusu’nda gelişen La Nina etkisini sonbahar ve kış aylarında hissetmeye hazırlanıyor.

Uluslararası iklim kurumlarının raporları, bu etkinin atmosferik dolaşımı değiştirerek kış koşullarını şekillendireceğini gösteriyor.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran ayından itibaren La Niña koşullarına geçildi. Ocak 2026’ya kadar zayıf ya da orta şiddette devam etmesi bekleniyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ise, “Model çalışmalarında La Nina’nın bazı evrelerde güçleneceği, bazı dönemlerde ise zayıflayacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

"KURAKLIK EYLÜL VE EKİM’DE SÜRECEK"

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Eylül ve ekim kurak geçecek. Kasım ayında bazı bölgelerde kuraklık devam edecek. Ancak aralık ayında ortalamanın üzerinde yağış bekleniyor, kuraklık büyük oranda sona erecek” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Güven Özdemir de, “Sonbaharın ikinci yarısından itibaren kuraklık riski yüksek. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek” dedi.

VORTEX UYARISI

Kutup bölgesindeki gelişmelere dikkat çeken Adil Tek, “Bu yıl vortexin bozulacağı yönünde beklentiler var. Eğer bu gerçekleşirse kış daha sert geçebilir” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL’DA 32 DERECE BEKLENİYOR

Adil Tek ayrıca hafta sonunda sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirterek, “Pazar günü İstanbul’da sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Marmara’da poyraz sürecek, yağışlar 14-15 Eylül’e kadar görülmeyecek” dedi.