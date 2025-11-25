KYK yurdunun 4. katından düşerek ölmüştü: Mizgin'in kahreden paylaşımları ortaya çıktı

KYK yurdunun 4. katından düşerek ölmüştü: Mizgin'in kahreden paylaşımları ortaya çıktı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düştü. Ertekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ertekin'in sosyal medya paylaşımlarında “Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek” yazdığı belirtildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaldığı öğrenci yurdunun dördüncü katından düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki Mizgin Ertekin’in, olaydan iki gün önce sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olan Ertekin, önceki gün yurttaki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ertekin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğan Ertekin’in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

“SANKİ SON GÜNLERİNMİŞ GİBİ HİSSETMEK” PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ertekin’in, ölümünden iki gün önce sosyal medya hesabında,
Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana; bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz” sözlerini paylaştığı belirlendi. Genç kadının bir başka paylaşımında ise “Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek” yazdığı görüldü.

kyk.pngMizgin Ertekin’in ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

