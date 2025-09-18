İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'na tadilat yapamaya giren işçilerin, kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve yataklara prezervatif bıraktığı ortaya çıktı.

Kız öğrenciler canlarının tehlikede olduğu belirtirken yurt yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

KIZ YURDUNDAKİ TACİZE CHP'DEN SERT TEPKİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP iktidarının olayı görmezden geldiği belirterek olaya tepki gösterdi.

Tacizcilerin denetimsizlik ve cezasızlıktan cesaret aldığını vurgulayan Emir, "Denetimsizlikten, cezasızlıktan cesaret alanların bu rezaleti yapabilmesinin tek sorumlusu iktidardır. Bu ülkenin geleceği olan genç kadınları korumaktan bile aciz bir iktidar hangi meşruiyeti savunabilir" dedi.

Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar

MURAT EMİR İKTİDARI TOPA TUTTU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi: