KYK kız yurdunda öğrencilerin başına gelenlere ateş püskürdü: İktidarı yerden yere vurdu
İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'na tadilat yapamaya giren işçilerin, kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve yataklara prezervatif bıraktığı ortaya çıktı.
Kız öğrenciler canlarının tehlikede olduğu belirtirken yurt yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP iktidarının olayı görmezden geldiği belirterek olaya tepki gösterdi.
Tacizcilerin denetimsizlik ve cezasızlıktan cesaret aldığını vurgulayan Emir, "Denetimsizlikten, cezasızlıktan cesaret alanların bu rezaleti yapabilmesinin tek sorumlusu iktidardır. Bu ülkenin geleceği olan genç kadınları korumaktan bile aciz bir iktidar hangi meşruiyeti savunabilir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:
- "Cevizlibağ KYK’da yaşananlar sadece bir skandal değil, açıkça suçtur! Tadilat bahanesiyle kız öğrencilerimizin eşyaları karıştırılıyor, odalarına izinsiz giriliyor, mahremiyetleri hiçe sayılıyor.
- İğrençliği daha da büyüten ise; odalara iğrenç, aşağılayıcı, taciz mesajları bırakılması ve bir işçinin girdiği odada bulduğu telefon numarasından bir öğrenciyi arayıp tacize devam etme cüretini bulmasıdır.
- Bu, doğrudan genç kızlarımızın güvenliğine ve onuruna saldırıdır! MEB hâlâ sessiz, AKP iktidarı ise yine bir kereden bir şey olmaz anlayışı ile görmezden geliyor. Yurt yönetimi oralı bile değil!
- Denetimsizlikten, cezasızlıktan cesaret alanların bu rezaleti yapabilmesinin tek sorumlusu iktidardır. Bu ülkenin geleceği olan genç kadınları korumaktan bile aciz bir iktidar hangi meşruiyeti savunabilir? Bu olayın üstünü örtmenize asla izin vermeyeceğiz. Derhal kapsamlı bir soruşturma açılmalı, tüm sorumlular hesap vermelidir!"