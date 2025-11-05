Kuzeni öldürülmüştü: 'İntikam' için oto galeri kundakladı

Yayınlanma:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıkan yangında oto galeride bulunan 5 otomobil hasar gördü. Gözaltına alınan şüpheli E.K., kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla iş yerini yaktığını itiraf etti.

Yangın, bugün Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride çıktı. Oto galeriden alevler yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Galeride kısa sürede yükselen alevler, içeride bulunan otomobillere de sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangında iş yerinde ve 5 otomobilde hasar oluştu.

yeni-proje-4.jpg

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yangını E.K.'nın çıkardığını belirledi.

KUZENİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN 'İNTİKAM' ALMAK İSTEMİŞ

yeni-proje-5.jpg
Oto galerici Halil Bulut'un öldürdüğü iddia edilen Önder Kandemir (39)

E.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. E.K.’nın ile ifadesinde 11 Ekim'de kuzeni Önder Kandemir'i (39) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla galerisini kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

