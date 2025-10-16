Ordu’da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

Yayınlanma:
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir oto galeriye uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Türkiye'de neredeyse her gün yeni bir silahlı saldırı olayı meydana geliyor. Halk arasında korku ve can güvenliği endişesi yaratan bu olaylar azalmadığı gibi, gün geçtikçe daha da sıklaşmaya başladı.

İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!

Olay, saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan oto galerinin önünden geçen bir otomobilden iş yerine uzun namlulu silahla ateş açıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ İLE ORADA BULUNAN BİR KİŞİ YARALANDI

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucu oto galerinin sahibi Sami Pusat Fidan ve iş yerinde bulunan Şahan Sanioğlu, kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GALERİCİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Sami Pusat Fidan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından 21 boş kovan ele geçirildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

