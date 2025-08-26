Kütahya'da köyde çıkan yangın faciaya neden oldu! Ahırdaki hayvanlar alevler içinde can verdi

Yayınlanma:
Kütahya'da köy evinde başlayıp kısa sürede çevredeki yapılara sıçrayan yangında çok sayıda hayvan can verdi. 3 saatte kontrol altına alınan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Kütahya Karacören köyünde bir evde başlayıp kısa sürede büyüyen yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

KÖY EVİNDE BAŞLAYAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karacaören köyündeki bir evde bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bir ev ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

Köylülerin anında müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.

aa-20250825-38924206-38924199-kutahyada-2-koy-evi-3-samanlik-ve-2-ahir-yandi.jpg
Kütahya'da köyde başlayan yangın faciaya neden oldu

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA HAYVANLAR CAN VERDİ

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar feci şekilde can verdi.

aa-20250825-38924206-38924205-kutahyada-2-koy-evi-3-samanlik-ve-2-ahir-yandi.jpg

aa-20250825-38924206-38924200-kutahyada-2-koy-evi-3-samanlik-ve-2-ahir-yandi.jpg

aa-20250825-38924206-38924202-kutahyada-2-koy-evi-3-samanlik-ve-2-ahir-yandi.jpg

Kaynak:AA

