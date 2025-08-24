Kütahya'da köy yangını! 5 evi birden yaktı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Konuş köyünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. İlk belirlemelere göre biri çıkış noktası olmak üzere toplam 5 evde hasar meydana geldi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.