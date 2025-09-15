Kütahya'da jandarma personelinin şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarparak şehit olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D. tutuklandı.
Göynükören Kavşağı yakınında 13 Eylül’de meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.
KAZA
Kaza, 13 Eylül’de Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Aslanapa ilçesi Göynükören Kavşağı yakınında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptıktan sonra şarampole devrildi. Yeşil olay yerinde şehit oldu. Otomobilde bulunan sürücünün annesi ve iki çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)