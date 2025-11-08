Kütahya'da hafif ticari araç su kanalına uçtu: 2 yaralı

Kütahya'da tarla yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına uçtu. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Ömer B. ve yakını B.A. olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Bölücek Mahallesi tarla yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına devrildi.

Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Ömer B. yönetimindeki 43 RT 111 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü Ömer B. ile araçta bulunan yakını B.A., çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı.

2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan Ömer B. ve B.A., sağlık ekiplerine teslim edildi.

13 yaşındaki çocuk 60 yaşındaki adamı katletti! Bu yaşta 9 suç kaydı vardı13 yaşındaki çocuk 60 yaşındaki adamı katletti! Bu yaşta 9 suç kaydı vardı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

