Kütahya'da feci kaza! 6 kişiyi taşıyan otomobil tarlaya uçtu

Yayınlanma:
Kütahya'da bir otomobil kontrolden çıkıp tarlaya düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Öğle saatlerinde Emet Hisarcık yolu Doğanlar köyü yolunda meydana gelen kazada, Lütfü E.'nin kullandığı 14 BS 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yor kenarında bulunan tarlaya düştü.

otomobil-tarlaya-dustu-1-olu-5-yarali-878798-261041-1.jpg

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Lütfü E., (49) ve araçta bulunan H.T., E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10), H.E. (41) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

otomobil-tarlaya-dustu-1-olu-5-yarali-878797-261041-1.jpg

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına yaralılardan H.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

