Kütahya'da feci kaza! 6 kişiyi taşıyan otomobil tarlaya uçtu
Kütahya’nın Emet ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.
Öğle saatlerinde Emet Hisarcık yolu Doğanlar köyü yolunda meydana gelen kazada, Lütfü E.'nin kullandığı 14 BS 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yor kenarında bulunan tarlaya düştü.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü Lütfü E., (49) ve araçta bulunan H.T., E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10), H.E. (41) yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına yaralılardan H.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.