Kuşadası'nda temizlik aracına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Söke istikametinden Kuşadası yönüne doğru seyir halinde olan Mert Satılmışoğlu (32) yönetimindeki 09 BS 321 plakalı otomobil, yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesi’ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SIKIŞTI VE KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Mert Satılmışoğlu araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden dumanlar yükselirken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sıkışan sürücü Satılmışoğlu, vatandaşların yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Mert Satılmışoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, polis ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çarpışmanın nedeni detaylı olarak araştırılıyor.