Adana'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla atan bir kamyonette bulunan karı koca çift, kazada yaralandı. Yaralılardan Dudu Başıbüyük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tufanbeyli'nin Bozgüney Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve takla attı.

Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Mustafa Başıbüyük ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Dudu Başıbüyük ağır yaralandı.

Kaza sonrası durumu gören çevredekiler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak hastaneden acı haber geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Dudu Başıbüyük, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



