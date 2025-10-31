Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bazı işletmelerde fuhuş yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Nevşehir’de fuhuş operasyonu

ÜÇ İŞ YERİNDE FUHUŞA YER TEMİNİ

Yapılan çalışmada 3 iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temin edildiği belirlendi. Belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 770 lira, 5 bin 305 dolar ve bin 300 avro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

15'İ YABANCI 3'Ü TÜRK

Operasyonda yakalanan 15'i yabancı, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 18 kadın hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.