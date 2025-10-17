Nevşehir’de fuhuş operasyonu

Nevşehir’de fuhuş operasyonu
Nevşehir’de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nevşehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Göreme beldesindeki masaj salonuna yönelik çalışma başlattı.

nevsehirde-fuhus-operasyonunda-gozaltin-967491-287326.jpg

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K. adlı şüpheliler, adreslerinde yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak ve fuhuştan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan 6 kadın ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

nevsehirde-fuhus-operasyonunda-gozaltin-967492-287326.jpg

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

