Nevşehir’de fuhuş operasyonu

Nevşehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Göreme beldesindeki masaj salonuna yönelik çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda S.P., R.Ş., N.S.S., D.Ş. ve S.K. adlı şüpheliler, adreslerinde yakalandı.

Bodrum'da fuhuş çetesine ağır darbe: 7 tutuklu

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak ve fuhuştan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan 6 kadın ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.