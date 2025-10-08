Kuşadası’nda fırtına ve sağanak: Balıkçı tekneleri karaya oturdu

Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu.

Ege Bölgesi'nin kıyı şeridinde etkili olan fırtına ve sağanak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış kazayı getirdi: Konya'da TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralıSağanak yağış kazayı getirdi: Konya'da TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

BAZI BALIKÇI TEKNELERİ BATTI

Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla bugün de devam eden sağanak ve fırtına nedeniyle Yavansu Mahallesi sahiline demirli balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı balıkçı tekneleri batarken bazıları da karaya oturdu. Hasar gören tekneler sahipleri tarafından temizlenmeye ve tamir edilmeye başlandı.

"BALIKÇI TEKNELERİ KAYALIKLARA ÇARPIP PARÇALANDI"

Yavansu sahilinde sahibi olduğu balıkçı teknesi karaya oturan Egemen Yıldırım (28), “Dün Kuşadası’nda çıkan fırtınada deniz karaya kadar yükseldi. Sabah geldiğimizde teknemizi karaya vurmuş halde yosunların içerisinde bulduk. Bazı balıkçı tekneleri de kayalıklara çarpıp, parçalandı. Çok büyük zararımız var. Çoğu tekne tamir için çekek alanlarına götürüldü. Normalde buradaki sahilde bağlı 30-40 tekne vardı. Şu an sadece 8-10 tanesi kaldı" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

