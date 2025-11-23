Kuşadası Belediye Başkanı Günel Çerçioğlu'na seslendi: Samimi değilseniz şov yapmayın

Kuşadası Belediye Başkanı Günel Çerçioğlu'na seslendi: Samimi değilseniz şov yapmayın
Yayınlanma:
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın'da yapılması istenen su indirimi konusuna verdiği yanıtta "AKP’nin 2024 seçimindeki adayı, yüzde 50 su indirimi vaadinde bulunmuştu. Eğer bu konuda samimiyseniz yüzde 70 indirim yapın, değilseniz şov yapmayın" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın’da görev yapan yerel, bölgesel ve ulusal gazete ile dergi, haber ajansları ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi.

18’inci medya buluşması kapsamında düzenlenen basın toplantısında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de yer aldı.

Basın mensuplarına bugüne kadar ilçede yaşama geçirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Ömer Günel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

30276b12-4113-40ca-a640-78623feecafb-w-1.jpeg

"BAHANELERİ KALMADI"

Basın toplantısında gazetecilerin Aydın’da yapılması istenen su indirimiyle ilgili sorularına da yanıt veren Günel, konunun AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından manipüle edildiğini söyledi.

AKP'li Çerçioğlu'ndan eski yol arkadaşlarına: Ay sizin paranız mı yok?AKP'li Çerçioğlu'ndan eski yol arkadaşlarına: Ay sizin paranız mı yok?

Günel “AKP’nin 2024 seçimindeki adayı, yüzde 50 su indirim vaadinde bulunmuştu. Yani bu mevcut yönetimin sözüydü. O zaman yerel iktidar ile ulusal iktidar aynı partide değildi. Ancak şimdi her iki irade de birleşti. Maliyetleri indirmekle ilgili bahaneleri de kalmadı. Eğer bu konuda samimiyseniz yüzde 70 indirim yapın, değilseniz şov yapmayın. İndirimin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesi de şart değil. Kararı meclis iradesiyle de alabiliriz” diye konuştu.

f37a2fa3-22bc-4f9b-9980-7f32480d0de4-w-1.jpeg

"KİMSEYE LÜTUFTA BULUNMUYOR"

Günel bir gazetecinin Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda söylediği “Sizin paranız mı yok?” sözleri ile ilgili sorusun “Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine kanunen destek vermek zorunda. Çünkü ilçe belediyeleri için devletten yüzde 30, ASKİ için de yüzde 10 pay alıyor. Yani kimseye lütufta bulunmuyor. Özlem Çerçioğlu, her meclis toplantısına borçlanma talebiyle geliyor. O zaman biz de mi aynı şekilde cevap verelim? Ben ciddiyetten uzak bu tür söylemleri Aydın halkına havale ediyorum” şeklinde yanıtladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

