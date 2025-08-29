Kurultay davasına 16 gün kala çok konuşulacak adım! CHP il kongresi için iddianame hazır

2023 yılının Kasım ayında yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e karşı kaybetmişti. Özel'in kurultayı kazanıp genel başkan olmasının ardından Bursa’dan Ankara’ya gönderilen bir dosya ile kurultay hakkında soruşturma açıldı. O soruşturma farklı farklı ifadeler ve suç duyuruları ile, Lütfi Savaş'ın başını çektiği süreçte davaya dönüştü. Talep 'mutlak butlan'.. "CHP'de yönetim mahkeme eliyle Kılıçdaroğlu'na verilecek" yorumlarına yol açan, Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı açıklamalarla tartışmaları körüklediği duruşma 30 Haziran'da görüldü ancak karar çıkmadı. İkinci duruşma 15 Eylül tarihinde görülecek.

KURULTAY DAVASINA 16 GÜN KALA ÇOK KONUŞULACAK KARAR!

Özgür Özel'in 'sonuç değil süreç odaklı bir dava' dediği butlan davasına 16 gün kala çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Uzun süreden bu yana devam eden İstanbul İl Kongresi’ne yönelik soruşturmada bugün, 22 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kongre ilgili iddianame hazırladı. Savcılık makamı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dava açtı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. ve TCK 37/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırmalarını istedi.

Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandı

MUTLAK BUTLAN KARARINA ZEMİN Mİ OLUŞTURULUYOR?

CHP’liler, CHP’nin olağan kurultayını büyük oranda etkileyen CHP İstanbul İl Kongresi soruşturması üzerinden butlan kararına gidilmek istendiğini düşünüyor. Özellikle CHP’li tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat üzerinden soruşturmanın büyütülmek istendiği, ancak Akpolat’ın buna karşı net tavır takınması üzerine farklı yollar arandığı ifade ediliyor. Bu yolun Aziz İhsan Aktaş olabileceği hem ceza hem tedbir davasının odağına Aktaş’ın oturtulmak istendiği öne sürülenler arasında.

CHP’liler, Ankara’da devam eden davalar ile 'İstenilen sonuçların alınamayacağının anlaşılması üzerine' bu yeni yola girildiğini dile getiriyor. CHP’lilere göre, partileri üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen iktidar, bu yolla CHP’ye yeni bir baskı kanalı kurmayı hedefliyor.