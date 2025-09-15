Kurultay davası görülürken CHP Genel Merkezi’nde neler yaşandı? İlk yorum ne oldu? İşte yanıtı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için asliye hukuk mahkemesinde açılan davada haftalardır diken üstünde olan partiye nefes aldıran bir karar çıktı.

Mahkeme mevcut yönetimin yok sayılması anlamına gelecek tedbir talebini reddetti. İstanbul kongresinin iptali için ret kararı veren mahkemenin dosyası istenirken 21 Eylül’de yapılacak Olağanüstü Kurultay sonucunun bekleneceği görüldü.

CHP MYK’DA EŞ ZAMANLI TAKİP

24 Saat isimli haber sitesinden Nergis Demirkaya, kritik dava görülürken CHP Genel Merkezi'nde yaşananları ve duruşmadan sonra yapılan ilk yorumları kaleme aldı. Buna göre kritik dava görülürken aynı saate CHP MYK toplantısı yapıldı. Toplantının gündemi geçtiğimiz hafta çalıştayı yapılan yeni parti programıydı. Programın detayları görüşülürken partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi ara ara söz alarak duruşmaya katılan avukatlardan gelen bilgileri aktardı. Mahkemede ara karar madde madde yazılırken MYK da dikkat kesildi. İlk madde CHP İstanbul Kongresinin iptal talebini reddeden mahkemenin gerekçesinin istenmesiydi. MYK’daki hukukçu üyeler bu kararı duyunca hızla “Dava ertelendi” yorumu yaptı. Ardından tedbir talebinin reddi ve 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın sonucunun istenmesi kararları geldi.

Mahkeme ile eş zamanlı MYK bilgisine sunulan kararlar netleştikten sonra üyeler kısa değerlendirmeler yaptı. Haftalardır mutlak butlandan kayyıma birçok olumsuz senaryonun konuşulduğu partide mahkemenin verdiği karar “çıkabilecek en olumlu kararlardan biri” olarak değerlendirildi. Toplantıda, “Karar ne abartılmalı ne de küçümsenmeli. Eğip bükmeden, hukuki yönüne dikkat çekerek, bir mahkeme kararı nasıl değerlendiriliyorsa o şekilde ele alıp kamuoyu ile paylaşmalıyız” yorumu yapıldı.

TEDBİR TALEBİNİ RET NASIL YORUMLANDI?

Parti yöneticilerine göre alınan kararda en önemli noktalardan biri tedbir talebinin reddedilmiş olması. Bir parti yöneticisi, parti genel merkezi yönetimine el çektirilmesi, kayyım atanması anlamlarına gelecek tedbir talebinin reddiyle ilgili “Mahkeme tedbir vermemi gerektirecek bir durum yok, dedi. Davanın kesin sonucunu görmek lazım ama gidişat tedbir gündeminin ortadan kalktığını gösteriyor” dedi. Bir başka parti yöneticisi de tedbir talebinin reddini, “Mahkeme ben kayyum atamam, dedi, daha ne desin” sözleriyle değerlendirdi.

6 NİSAN SİYASİ, 21 EYLÜL KURULTAYI HUKUKİ GÜVENCE OLACAK

Mahkemenin 21 Eylül’de delegelerin imzası üzerine çağrısı yapılan olağanüstü büyük kurultay sonucunu istemesi de partide olumlu karşılandı. Parti yöneticilerine göre bu karar ile olağanüstü kurultaylara vize verilmiş oldu. Bir parti yöneticisi CHP lideri Özgür Özel’in genel başkanlık yetkisiyle çağrısını yaptığı 6 Nisan 2025 Olağanüstü Kurultay’ının yönetime güveni ölçen siyasi amaçlı bir kurultay olduğunu, delegelerin imzasıyla çağrısı yapılan 21 Eylül 2025 tarihinde yapılacak kurultayın da yönetime hukuki güvence sağlayan bir kurultay olacağını söyledi.

DAVA KURULTAY SONRASI "KONUSUZ" KALIP KAPATILABİLİR

Parti yöneticilerine göre mahkemenin kurultayla ilgili iki ayrı mahkemenin kararını istemesi de önemliydi. Bu kararlardan biri İstanbul kongresinin iptali için Ankara’da görülen davada ret kararı veren mahkeme, diğeri kurultaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının kararlarıydı. Her iki karar da CHP’nin olumlu gördüğü, ana dava olarak görülen mutlak butlan davasında mahkemenin elini rahatlatacak kararlar. Bu nedenle davanın olağanüstü kurultay yapıldıktan sonra “konusuz” kalıp kapatılabileceği beklentisi oluşmuş durumda.

24 EKİM'E KADAR İL/İLÇE KONGRELERİ BİTECEK, YENİ DELEGELER BELİRLENECEK

Partide davanın ertelendiği tarih için de değerlendirme yapıldı. Davanın görüleceği 24 Ekim’e kadar il ilçe kongrelerinin tamamlanacağı, yeni delegelerin oluşacağına dikkat çeken yöneticiler, “Bu durumda artık eski delegelerle bir şey yapmak mümkün olmaz. Dava sonunda olası bir kayyum kararında bile sadece olağan büyük kurultayın tarihi ile oynanabilir” dedi.

OLAĞAN KURULTAY 2026 YILINA BIRAKILABİLİR

CHP bu tartışmaları geride bırakıp asıl muhalefet gündemine dönmek için 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayı tamamlamak istiyor. Parti yöneticilerine göre delegelerin iradesinin sakatlandığı iddialarını ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda genç-kadın kotası gibi nedenlerle zorunlu değişiklikler dışında yönetimde kapsamlı bir değişikliğe gidilmeyecek. Planlanan değişiklik olağan kurultaya bırakılacak. Bu kurultayın kasım ayı içinde yapılabileceği ifade ediliyordu, ancak parti yöneticileri 2 yılda 3 kurultay yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Büyük kurultayı yapmak için 1 yıl daha süremiz olacak. İl/ilçe kongreleri tamamlandıktan sonra büyük kurultay 2026 yılına bırakılabilir” değerlendirmesi yaptı.

CHP’nin kurultay davası gündeminden çıkması gerektiğini anlatan bir parti yöneticisi, “CHP uzun soluklu bir mücadele veriyor. O nedenle serinkanlı ve makul yürümeliyiz. Bu direncimizin bir gram dahi düşmesi anlamına gelmez. Ekselanslarının muhalefeti olmayacağız. Ama tüm serinkanlılığımızla Türkiye'nin nasıl daha iyi yönetilebileceğini gösterecek çalışmalara ağırlık vermeliyiz” dedi.