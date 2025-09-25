Kurultay davaları boşa mı düştü? AKP'nin yeni hedefi CHP’li vekiller! Altaylı açıkladı

YouTube yayınında kullandığı sözler nedeni ile 96 günden bu yana tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı yine çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. AKP’nin CHP kurultayına açılan davalardan beklediğini bulamadığı yorumları yapılırken, gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Altaylı, "İktidar bu davalardan ümidi kesmiş olabilir mi? Öyle bir hava var" diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

AKP'LİLER DE İSYANDA: DAVALARI BIRAKIN

Son günlerde AKP içinden ve yakın çevresinden "davaları bırakın" çağrıları geldiğini hatırlatan Altaylı, bu isimler arasında Orhan Miroğlu, Savcı Sayan, Cem Küçük ve eski AKP Hüseyin Kocabıyık’ın olduğunu aktardı.

Şamil Tayyar'dan Savcı Sayan'a... AKP'liler yargı krizine art arda isyan etti

Altaylı, "Bu dört isim son iki günde bu davalarla CHP'yi dizayn sevdasından vazgeçilmesini önerdiler" ifadelerini kullandı.

AKP GERİ ADIM ATMAYA NİYETLİ DEĞİL

Ancak AKP'nin bundan geri adım atmayacağına inanan Altaylı, Meclis açıldıktan sonra CHP’li vekillere yönelik dokunulmazlık hamlesi beklentisini dile getirdi.

Altaylı, "İktidar bu konuda kendince bir yola girdi. Artık oradan dönmez, dönemez" dedi. AKP'li isimlerin çağrılarına karşın partinin anketlere bakacağını ifade eden Altaylı, yine de CHP ile uğraşmaktan vazgeçilmeyeceğini, Meclis'in açılmasının ardından CHP'li vekillerin dokunulmazlıkları için hamle yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Altaylı’nın bugünkü yayınındaki ilgili bölüm ise şu şekilde: