"Kürt olduğum için yargılanıyorum" dediği iddia edilmişti: "Yaşamıma son vereceğim" diyen Epözdemir'den bir bomba daha

Avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

"HAYATIMA SON VERİRİM" DEMİŞTİ

"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir" demişti.

Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim

EPÖZDEMİR'DEN BİR BOMBA AÇIKLAMA DAHA

Ardından sosyal medyada Epözdemir hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre tutuklu avukat Rezan Epözdemir'in cezaevinde, "Ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım eğer bu adaletsizlik son bulmazsa yaşamıma son vermeyi bile düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

14 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunan Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ateş püskürdü.

Söz konusu iddiaların troller tarafından ortaya atıldığını belirten Epözdemir, "Bu paralı troller iki internet sitesinde tamamen hayal ürünü olan, kaynağı belli olmayan “adliyede onlarca iş yaptığım hakim ve savcı var, iki ay daha süreleri var ya beni buradan çıkaracaklar ya da benimle hepsi burada yatacaklar” ve “ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım eğer bu adaletsizlik son bulmazsa yaşıma son vermeyi bile düşünüyorum dediği cezaevinde ve epözdemir çevresi tarafından dile getirildiği konuşuluyor” şeklinde tamamen kurgu mahiyetinde paylaşım yaptırmışlardır" dedi.

"OPERASYONEL BİR YALAN VE İFTİRADIR"

Hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu ifade eden Epözdemir, "Böyle beyanlarım kesinlikle yoktur ve olamaz. Bu aşağılıkça, şerefsizce, kamuoyunu etkilemek ve algı oluşturmak amacıyla yapılan operasyonel bir yalan ve iftiradır. Ne benim ne de yakınlarımın böyle bir beyanı yoktur, olamaz. Nitekim bu paylaşımların kaynağının dahi olmadığı açıktır" diyerek şunlara yer verdi: