Küçük çocuk kafasından balkona asılı kaldı! O anlar kamerada

Gaziantep’te yaşadığı evinin balkonunda demir korkuluklara baş kısmından asılı kalan bir çocuk mahalle sakini tarafından kurtarıldı.

Talihsiz olay dün Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. 3 yaşlarında olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonunda bulunan demir korkuluklara baş kısmından asılı kaldı.

BİR VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Çocuğun çığlık attığını ve düşme riski yaşadığı gören mahalledeki vatandaşlar balkonun önünde toplandı. Mahalleden bir vatandaş çocuğun yardımına koştu.

Balkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştü

Çocuğun düşmesini engelleyen vatandaş, daha sonra demir korkuluklardan kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğun kurtarılma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşın binanın yakınında bulunan bir direğe tırmanarak balkona ulaştığı ve çocuğu kurtardığı görülüyor.