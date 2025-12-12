Küçük çocuk kafasından balkona asılı kaldı! O anlar kamerada

Küçük çocuk kafasından balkona asılı kaldı! O anlar kamerada
Evinin balkonunun demir korkuluklarına baş kısmından asılı kalan çocuk, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Gaziantep’te yaşadığı evinin balkonunda demir korkuluklara baş kısmından asılı kalan bir çocuk mahalle sakini tarafından kurtarıldı.

Talihsiz olay dün Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. 3 yaşlarında olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonunda bulunan demir korkuluklara baş kısmından asılı kaldı.

gaziantepte-balkonun-demir-korkulugunda-1060636-314762.jpg

BİR VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Çocuğun çığlık attığını ve düşme riski yaşadığı gören mahalledeki vatandaşlar balkonun önünde toplandı. Mahalleden bir vatandaş çocuğun yardımına koştu.

Balkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştüBalkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştü

Çocuğun düşmesini engelleyen vatandaş, daha sonra demir korkuluklardan kurtardı.

gaziantepte-balkonun-demir-korkulugunda-1060635-314762.jpg

O ANLAR KAMERADA

Çocuğun kurtarılma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşın binanın yakınında bulunan bir direğe tırmanarak balkona ulaştığı ve çocuğu kurtardığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

